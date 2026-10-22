China Mobile: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Mobile veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.27 CNY, nach 1.44 CNY im Vorjahresvergleich.

China Mobile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 242.26 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250.90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch