China Mobile (Hong Kong): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Mobile (Hong Kong) hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1.47 HKD. Im letzten Jahr hatte China Mobile (Hong Kong) einen Gewinn von 1.57 HKD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat China Mobile (Hong Kong) 281.80 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 274.16 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch