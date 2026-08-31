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31.08.2026 06:37:00
China MinSheng Banking A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
China MinSheng Banking A lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
China MinSheng Banking A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China MinSheng Banking A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63.28 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 62.13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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