China MinSheng Banking A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China MinSheng Banking A lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

China MinSheng Banking A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China MinSheng Banking A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63.28 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 62.13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch