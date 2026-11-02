China MinSheng Banking A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China MinSheng Banking A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.160 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat China MinSheng Banking A mit einem Umsatz von insgesamt 59.91 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12.08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch