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27.08.2026 06:37:00
China Merchants Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China Merchants Securities hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.85 CNY, nach 0.330 CNY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46.14 Prozent auf 10.96 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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