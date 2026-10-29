China Merchants Energy Shipping gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Merchants Energy Shipping äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.62 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.150 CNY je Aktie generiert.

China Merchants Energy Shipping hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.77 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0.535 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 9.88 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch