China Merchants Energy Shipping: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Merchants Energy Shipping hat am 30.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.52 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.10 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 6.99 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.456 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 9.73 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch