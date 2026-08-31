China Merchants Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Merchants Bank hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.76 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.61 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139.17 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 132.01 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch