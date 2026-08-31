China Merchants Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Merchants Bank hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.53 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1.49 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Merchants Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 121.04 Milliarden CNY im Vergleich zu 122.72 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch