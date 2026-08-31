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31.08.2026 06:37:00
China Merchants Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China Merchants Bank hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.03 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 17.76 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.91 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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