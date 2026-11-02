China Merchants Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Merchants Bank hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.85 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Merchants Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 1.68 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 135.08 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124.66 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch