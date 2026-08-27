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27.08.2026 06:37:00
China Meheco Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Meheco Company hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 CNY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.57 Prozent auf 8.76 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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