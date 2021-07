BEIJING, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- 2020 a sans aucun doute été l'année de la COVID-19, mais elle a aussi été l'année de l'éradication de la pauvreté extrême dans les zones rurales de la Chine. Et la formule de la Chine pour se concentrer sur un effort collectif dans lequel les zones urbaines et rurales travaillent ensemble pour parvenir à une prospérité partagée a joué un rôle clé.

Les zones rurales pourraient-elles cependant retomber dans la pauvreté ? Les gens ont-ils à partir de maintenant encore besoin d'être soutenus ? Et comment empêcher les gens de retomber dans la pauvreté ? La réponse de la Chine est « revitalisation rurale ». China Matters révèle les efforts déployés par un village chinois pour prévenir le retour de la pauvreté.

Un an plus tard, en 2021, dans le cadre de cette stratégie, des zones rurales comme le village de Sanjianxi, dans la capitale de la province du Shandong, Jinan, s'activent et ne se retournent pas. Sanjianxi cherche maintenant à exploiter ses propres ressources pour poursuivre son développement. Elle vise à devenir autonome en développant ses propres sites touristiques locaux, en créant sa propre zone d'affaires industrielle et en mettant en place une agriculture durable et plus verte.

Mais comment réunir tous ces aspects pour que cela fonctionne ? Et en quoi cela profite-t-il au village ? L'hôte britannique Josh Arslan de China Matters est parti en quête de la réponse. Il s'entretient avec la femme qui est derrière la transformation de Sanjianxi et derrière l'amélioration de la vie de nombreux habitants dans le village. Et, plus important encore, Josh demande s'il s'agit d'un « projet pilote » qui, s'il est couronné de succès, peut être reproduit dans d'autres zones rurales en Chine. Et pourrait-il aller aussi loin que réduire l'écart de longue date entre les régions rurales et les régions urbaines pour ramener le niveau de vie des résidents des régions rurales au niveau de celui des résidents des régions urbaines ?

