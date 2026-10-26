China Master Logistics A präsentierte Quartalsergebnisse

China Master Logistics A liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Master Logistics A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.25 CNY. Im letzten Jahr hatte China Master Logistics A einen Gewinn von 0.190 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 3.01 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.30 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch