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28.08.2026 06:37:00
China Life Insurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Life Insurance hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.07 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Life Insurance 0.430 CNY je Aktie erwirtschaftet.
China Life Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155.92 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 122.25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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