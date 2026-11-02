China Life Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Life Insurance hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.59 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 4.49 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat China Life Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 154.69 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159.67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3.12 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch