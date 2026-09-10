China Keli Electric Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Keli Electric Company stellte am 08.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.040 CAD gegenüber -0.080 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch