China Jialing Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Jialing Industry hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

China Jialing Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 206.4 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch