China International Marine Containers Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China International Marine Containers Group hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 HKD, nach 0.140 HKD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat China International Marine Containers Group mit einem Umsatz von insgesamt 53.23 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 23.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch