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31.08.2026 06:37:00
China International Marine Containers Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
China International Marine Containers Group hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.11 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.14 Prozent auf 53.23 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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