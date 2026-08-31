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31.08.2026 06:37:00
China International Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
China International Capital hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.01 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0.510 HKD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.06 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 10.40 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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