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31.08.2026 06:37:00
China International Capital A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
China International Capital A lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.88 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.470 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.64 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.48 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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