China High-Tech Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China High-Tech Group äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32.53 Prozent auf 17.6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26.1 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch