China Hainan Rubber Industry Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Hainan Rubber Industry Group hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Hainan Rubber Industry Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22.23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.64 Milliarden CNY im Vergleich zu 11.11 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch