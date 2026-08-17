China Gold International Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Gold International Resources liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Gold International Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.40 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.27 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.61 Milliarden HKD – ein Plus von 50.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Gold International Resources 2.40 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch