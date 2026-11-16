China Gold International Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Gold International Resources hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.99 HKD gegenüber 2.78 HKD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat China Gold International Resources mit einem Umsatz von insgesamt 3.56 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.70 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 31.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch