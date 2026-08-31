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31.08.2026 06:37:00
China Galaxy Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China Galaxy Securities stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.260 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat China Galaxy Securities mit einem Umsatz von insgesamt 8.48 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2.55 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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