China First Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China First Heavy Industries hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.93 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.85 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch