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31.08.2026 06:37:00
China First Heavy Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China First Heavy Industries hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.88 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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