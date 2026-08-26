China Film präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Film lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.68 Prozent auf 660.0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 722.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch