China Fiberglass: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Fiberglass hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.61 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6.92 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 44.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.550 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6.68 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch