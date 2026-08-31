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31.08.2026 06:37:00
China Everbright Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China Everbright Bank hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.210 HKD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat China Everbright Bank im vergangenen Quartal 66.04 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Everbright Bank 69.07 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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