China Everbright Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Everbright Bank stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.220 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat China Everbright Bank im vergangenen Quartal 66.51 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Everbright Bank 63.71 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch