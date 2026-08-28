|
28.08.2026 06:37:00
China Enterprise: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
China Enterprise präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
China Enterprise vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41.88 Prozent auf 531.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Enterprise 914.1 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.