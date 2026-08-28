China Enterprise: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Enterprise präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

China Enterprise vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41.88 Prozent auf 531.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Enterprise 914.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch