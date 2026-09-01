China Eastern Airlines A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Eastern Airlines A hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 CNY gegenüber -0.020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 37.17 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.42 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch