China Cyts Tours A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Cyts Tours A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

China Cyts Tours A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.140 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.63 Prozent auf 3.03 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch