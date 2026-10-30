China Cyts Tours A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Cyts Tours A veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3.88 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch