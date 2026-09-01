China CSSC A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

China CSSC A hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.68 CNY, nach 0.410 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48.22 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 97.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.47 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch