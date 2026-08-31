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31.08.2026 06:37:00
China COSCO A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China COSCO A hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.49 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.380 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat China COSCO A im vergangenen Quartal 60.12 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China COSCO A 51.14 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.537 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 60.20 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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