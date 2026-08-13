China Container Terminal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Container Terminal lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.50 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 TWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 917.0 Millionen TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 869.6 Millionen TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch