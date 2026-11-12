China Container Terminal legte Quartalsergebnis vor

China Container Terminal hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.46 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.360 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 912.0 Millionen TWD, während im Vorjahreszeitraum 877.4 Millionen TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch