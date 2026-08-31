China Construction Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Construction Bank hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.870 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.89 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 48.95 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch