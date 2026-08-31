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31.08.2026 06:37:00
China Construction Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China Construction Bank hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.340 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 414.41 Milliarden HKD – ein Plus von 8.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Construction Bank 382.05 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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