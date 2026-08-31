China Construction Bank A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Construction Bank A äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 CNY gegenüber 0.310 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349.94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 353.62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch