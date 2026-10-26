China Coal Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Coal Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42.50 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 36.15 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch