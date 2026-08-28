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28.08.2026 06:37:00
China Citic Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Citic Bank äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.36 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 100.24 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 100.92 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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