China Citic Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Citic Bank hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.92 USD gegenüber 0.840 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 12.79 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch