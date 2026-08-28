China Citic Bank A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Citic Bank A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.31 CNY. Im letzten Jahr hatte China Citic Bank A einen Gewinn von 0.300 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91.57 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 86.11 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch