China Chippacking Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

China Chippacking Technology A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 CNY gegenüber -0.170 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 64.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 336.7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 204.6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch