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21.08.2026 06:37:00
China Catalyst A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China Catalyst A hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.380 CNY je Aktie vermeldet.
China Catalyst A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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